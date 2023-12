Uno strano episodio: massi sbarrano la carreggiata in zona Marina di Ragusa

Uno strano episodio si è verificato durante lo scorso fine settimana a Marina di Ragusa, lungo la circonvallazione, in zona Castellana Vecchia. Alcuni massi sono stati sistemati a mo’ di sbarramento lungo l’intera carreggiata. E’ stato un cittadino a segnalare l’evento alle forze dell’ordine.

LA DENUNCIA

A denunciare l’evento, il presidente dell’associazione politico-culturale Mario Chiavola: “Ora, sappiamo che, in altri posti dell’isola, sistemi del genere sono utilizzati per costringere i malcapitati a fermarsi per spostare le pietre che intralciano la circolazione veicolare per poi procedere in maniera proditoria nel tentativo di rapinarli. Non possiamo dire che sia stata questa la circostanza perché, per fortuna, non si è registrato alcunché del genere. Ma certo le modalità sono sospette”.

L’invito di Chiavola è affinchè chi di competenza possa effettuare un maggiore controllo del territorio, soprattutto durante le ore notture proprio per evitare che possano capitare episodi simili, oltre ad evitare che i massi intralcino la sicurezza stradale.