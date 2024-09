Università telematiche nel mirino del Ministero: una ha sede a Ragusa

Sono dieci le università telematiche su cui il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), guidato da Anna Maria Bernini, ha posto l’attenzione già dalla scorsa primavera, presentando altrettanti esposti alle autorità competenti. Le segnalazioni, risalenti ai mesi di marzo e aprile 2024, sono il risultato di una ricognizione del ministero riguardante istituti operanti sul territorio italiano che non dispongono del necessario accreditamento o riconoscimento per rilasciare titoli accademici.

Le università oggetto degli esposti includono:

Università degli Studi UnideMontaigne di Milano,

Università Popolare Scienze della Nutrizione di Firenze,

Università Popolare-Unitelematica Leonardo da Vinci (in varie sedi),

Università Anglocattolica San Paolo Apostolo di Roma,

Università Popolare degli Studi Sociali e del Turismo di Napoli,

Centro Studi Koiné Europe+ di Lecce,

Harris University di Palermo,

Uniaccademia-Westbrook University,

Reald University di Palermo (con uffici a Palermo, Termini Imerese e Misilmeri),

Selinus University of Science and Literature con sedi a Ragusa e Bologna.

Le segnalazioni

Le segnalazioni evidenziano che queste istituzioni operano in Italia senza il necessario accreditamento per rilasciare titoli accademici, sia per quanto riguarda le modalità telematiche che quelle in presenza. È importante notare che l’elenco non comprende l’Istituto Gorazde-Jean Monnet, operante a Palermo, già sotto la lente dell’autorità giudiziaria e menzionato dalla Ministra Bernini durante un question time alla Camera nel marzo scorso. In quell’occasione, la ministra aveva parlato anche di altre realtà sospettate di truffa.

Questa indagine del MUR non va confusa con la questione dei titoli universitari per l’abilitazione all’insegnamento, su cui il sindacato Flc-Cgil aveva recentemente emesso una nota. Il MUR, come specificato in un comunicato stampa, ha infatti già avviato da diverse settimane delle verifiche riguardanti l’attivazione dei percorsi abilitanti da 30 CFU (Crediti Formativi Universitari) da parte degli Atenei, richiedendo chiarimenti sulle modalità di erogazione di tali percorsi formativi.

A seguito della notizia battuta dall’agenzia LaPresse riceviamo e pubblichiamo e pubblichiamo la precisazione di Uniselinus Educational Group srl

“Abbiamo letto nel vostro giornale la notizia dal titolo: UNIVERSITA’ TELEMATICHE NEL MIRINO DEL MINISTERO: UNA E’ A RAGUSA. Facciamo presente che la Selinus University opera in Italia come Istituzione Straniera. E’ gestita dalla Uniselinus Educational srl con sede a Ragusa, che è regolarmente autorizzata dalle autorità scolastiche competenti ai sensi del D.P.R 18 1994 n. 389 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 Giugno 1994, n. 141, S.O. che regola la disciplina del funzionamento di scuole e istituzioni culturali straniere in Italia”.

