Università, dalla Regione quasi 4 milioni per borse di studio per i dottorati di ricerca

La Regione Siciliana destinerà circa 3,9 milioni di euro a circa sessanta borse di studio regionali per corsi di dottorato di ricerca presso le università dell’isola. L’intervento, finanziato con fondi della programmazione Fse+ 2021/2027, mira a rafforzare l’offerta di alta formazione post-laurea e a supportare i percorsi di dottorato in aree disciplinari coerenti con la “Strategia regionale dell’innovazione per la specializzazione intelligente”.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Potranno presentare istanza, entro il 14 febbraio all’indirizzo Pec dipartimenti.istruzione@certmail.regione.sicilia.it, le Università, statali e non statali riconosciute dal Mur, con sede operativa in Sicilia, e accreditate per la macro tipologia C – Formazione superiore.

Il numero di borse regionali aggiuntive di durata triennale, ciascuna del valore massimo complessivo di circa 64 mila euro, in caso di periodo all’estero di 6 mesi, e di quasi 69 mila, nel caso di periodo all’estero di 12 mesi, verrà attribuito a ciascun ateneo sulla base del numero degli studenti iscritti nell’anno accademico 2021/2022.

Il bando è consultabile sul sito web del dipartimento regionale Istruzione a questo link.