“Uniti nella memoria – dopo 10 anni per non dimenticare”. A Sampieri commemorazione delle 13 vittime del tragico sbarco del 30 settembre 2013

L’appuntamento è al molo di Sampieri alle 17,30 di sabato 30 settembre. L’evento è promosso da Chiesa Evangelica Metodista Scicli, Mh – Casa delle Culture e Opera Diaconale Metodista. Sarà un momento di preghiera interreligiosa in memoria delle vittime del tragico naufragio avvenuto sulle coste di Sampieri il 30 Settembre 2013. Vi parteciperanno, insieme alla Chiesa Metodista, la Parrocchia Madonna della Grazie di Sampieri, la Comunità Islamica di Scicli, l’ Associazione Islamica “Al Baraka di Ragusa”, l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai di Ragusa e la Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno di Ragusa.

Sarà un momento di riflessioni e di preghiera in ricordo delle 13 vittime seppellite nel Cimitero di Scicli.

Niente striscioni, niente bandiere recanti simboli associazionistici, sindacali o partitici. Gli organizzatori parlano di “momento importante per ribadire che non è accettabile che ancora oggi si continuino ad elaborare strategie di respingimento e detenzione per le persone in arrivo sulle nostre coste e si proceda invece allo smantellamento di numerosi progetti di accoglienza territoriale”.

Quel 30 settembre 2013 fu scritta una delle pagine più tristi del fenomeno migratorio.

I migranti furono presi a scudisciate dai trafficanti di esseri umani per scendere da quel peschereccio che, poco prima delle 10, era arrivato quasi a riva sulla spiaggia di Sampieri. Finiti in acqua molti sono annegati. Tredici i morti, circa 200 i migranti che si sono salvati. Oggi sono seppelliti nel Cimitero di Scicli. Li ricordiamo con i nomi (erano tutti eritrei) perchè è stata la prima volta che si è riusciti ad individuare con nome e cognomi i giovani morti per cercare una nuova vita lontano dai loro Paesi.

Le vittime del tragico sbarco.

FASHAZION GHEBREMESKAL ANDMESKAL 23 anni, BELAY GEBREMICAEL 30 anni, HABTE TEZARE non certa l’età, SAMUEL TEKLEREHEM 21-22 anni, TEKESTE WELDETINSAIE BERTHE 43 anni, MATKEL BUKRAZAN 24 anni, YOSSEF GEREZGIHER 20 anni, ARAYA MUSSIE 22 anni, OSMAN ABDUSALAM 27-28 anni, ESMAEL YAFER 25 anni, TEKHLEHAIMANOT SHISHAY OGBAY 30 anni, AMIR FARAH 23 anni, KIDANE GEBREMESKEL 30 anni.