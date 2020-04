Un'iniziativa VIDEO per combattere l'isolamento...e per farsi due risate. FOTO e VIDEO - Ragusa Oggi

Un’iniziativa VIDEO per combattere l’isolamento…e per farsi due risate. FOTO e VIDEO

Una canzone, un po’ di fantasia, tanta ironia e il gioco è fatto. Ci si inventa di tutto per far passare i giorni pesanti e a volte un po’ noiosi della “quarantena forzata” a cui noi tutti siamo costretti a causa dell’emergenza Covid-19.

Ebbene, una giovane chiaramontana ha pensato di coinvolgere quante più persone possibili in alcuni divertenti video che al momento hanno riscosso un grandissimo successo sia in termini di pubblico che di partecipazione. Al video hanno partecipato persone della provincia di Ragusa, della Sicilia e non solo: tanti sono gli italiani all’estero che hanno preso parte all’iniziativa, dall’argentina e da Vienna. Tutti, naturalmente, fermi a casa come noi.

Non hanno propriamente un nome, ma vengono denominati in base alla canzone che i partecipanti si cimentano a interpretare: l’ultimo ad essere stato pubblicato è “Attenti al lupo”. Non a caso abbiamo usato il verbo interpretare e non cantare. La base, infatti, resta quella originale. Ma le persone coinvolte possono interpretare la canzone come preferiscono: che siano seri o buffi, mascherati o no, che amino ballare oppure stare immobili…questo non importa, attiene al gusto personale. C’è chi mette gli occhiali da sole, chi una parrucca, chi usa un manico di scopa al posto di una chitarra. Chi ha una chitarra…il limite è solo la fantasia.

Nata da un’idea di Lucia Andolina, ben presto la preparazione di questi video è diventata quasi un rito: “Abbiamo dato qualcosa da fare e a cui pensare anche ai bambini e alle famiglie. Non solo si divertono a essere i protagonisti del video, ma trovano un modo per passare qualche ora in allegria. Ringrazio di cuore anche Arianna per il prezioso aiuto”.

Il tema viene scelto di volta in volta ed è sempre diverso. Ne vedremo, sicuramente, molti altri!