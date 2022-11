Unicef Ragusa a pieno impegno per i Giorni della Ricerca Airc

A Scicli l’iniziativa nazionale è stata declinata in una lucida occasione di informazione pubblica, organizzata da AIRC, Delegazione di Catania, in collaborazione con i Club service Lions Club Scicli Plaga Iblea, Inner Wheel Scicli, Kiwanis Scicli, Rotary Scicli e con il Comitato Provinciale di Ragusa per l’UNICEF. Realtà tutte legate dal senso civile della tutela della salute, che hanno battezzato una intelligente alleanza, costruttiva di iniziative che vorranno rendersi utili nel sociale. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio e l’ospitalità del Comune di Scicli, rappresentato dalla Vice Sindaca Concetta Drago.