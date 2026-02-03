L’annuncio è arrivato da parte del direttore generale Pino Drago, nel corso della inaugurazione del CPA al Busacca di Scicli. Tutte le donne in stato di gravidanza potranno usufruire dei servizi loro necessari durante il periodo di gestazione all’interno del reparto di ginecologia ed ostetricia dell’ospedale ”Guzzardi” di Vittoria. L’ufficialità è stata data Pino Drago […]
Un’esplosione all’alba a Vittoria: paura in via Farini per una bomba davanti a un garage
03 Feb 2026 19:49
Un’esplosione all’alba a Vittoria. È accaduto questa mattina quando mandavano pochi minuti alle 5. Un ordigno è stato fatto esplodere davanti a un garage in via Farini, nel centro storico di Vittoria. Le immagini di una telecamera di videosorveglianza della zona, messe a disposizione da una cittadina e consegnate ai carabinieri, avrebbero permesso di individuare due persone che, poco prima, si trovano nella zona. Uno dei due si avvicina alla saracinesca e posiziona un oggetto. Poi i due si allontananano. Poco dopo, un forte boato sveglia tutti gli abitanti della zona.
L’esplosione ha danneggiato la saracinesca e un’auto. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Le indagini partono proprio dalle immagini di videosorveglianza, l’elemento più importante in mano agli inquirenti.
Si cerca di capire chi e perché possa aver compiuto un gesto simile, forse un segnale intimidatorio o una vendetta.
