Un’esplosione all’alba a Vittoria: paura in via Farini per una bomba davanti a un garage

Un’esplosione all’alba a Vittoria. È accaduto questa mattina quando mandavano pochi minuti alle 5. Un ordigno è stato fatto esplodere davanti a un garage in via Farini, nel centro storico di Vittoria. Le immagini di una telecamera di videosorveglianza della zona, messe a disposizione da una cittadina e consegnate ai carabinieri, avrebbero permesso di individuare due persone che, poco prima, si trovano nella zona. Uno dei due si avvicina alla saracinesca e posiziona un oggetto. Poi i due si allontananano. Poco dopo, un forte boato sveglia tutti gli abitanti della zona.

L’esplosione ha danneggiato la saracinesca e un’auto. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Le indagini partono proprio dalle immagini di videosorveglianza, l’elemento più importante in mano agli inquirenti.

Si cerca di capire chi e perché possa aver compiuto un gesto simile, forse un segnale intimidatorio o una vendetta.

