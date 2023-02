Un’altra sconfitta per la KeyJey Rg, stavolta sul campo del Mascalucia

Niente da fare. La KeyJey Ragusa non riesce ad essere incisiva. Non come vorrebbe, almeno. E, così, nella seconda giornata della fase a orologio del campionato di pallamano nazionale di Serie A2, girone C, si trova costretta a incassare l’ennesima sconfitta. Questa volta sul campo del Mascalucia. La partita, giocatasi ieri pomeriggio, si è conclusa con il punteggio di 34-22 per gli etnei. Eppure, nel primo tempo, è sembrato che i ragusani potessero tenere botta e non è un caso che le due squadre fossero andate al riposo con un distacco di appena 4 lunghezze (15-11).

Poi, nella ripresa, complice qualche svarione di troppo da parte degli iblei, la gara ha dovuto fare i conti con l’inerzia che i padroni di casa sono riusciti a imprimere e al team allenato da Adam Klimek non è rimasto altro da fare se non inseguire, nel tentativo di limitare i danni. Da segnalare, in casa ragusana, le cinque reti ciascuno di Cuzzupè e di Flavio Giummarra. Per il resto, tutto il gruppo ha cercato di mettersi in luce come meglio ha potuto ma il Mascalucia ha saputo prendere le misure adatte agli avversari e si è imposto senza colpo ferire. Continua, dunque, a recitare il ruolo di fanalino di coda la squadra ragusana che, a oggi, non è riuscita ancora a vincere una partita nel corso di una stagione tormentata, all’inizio, e rispetto a cui, adesso, si sta cercando, invece, di trovare una via d’uscita per fare in modo che il futuro di questo gruppo, in crescita, possa essere garantito.

“Una cosa è certa – sostengono dalla KeyJey Ragusa – ci stiamo già muovendo per programmare. Siamo assolutamente convinti delle nostre potenzialità in prospettiva e lavoreremo per farle emergere, per renderle ancora più evidenti. Adesso, come si dice in questi casi, dobbiamo fare di necessità virtù e pensare solo a fare crescere questi giovani talenti così da assicurare un futuro alla disciplina sportiva della pallamano a Ragusa”.