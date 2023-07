Una vita da re: il Grest dei Salesiani di Ragusa 2023 tra gioia e allegria. FOTO GALLERY

Una vita da re! Con queste parole si conclude l’edizione 2023 del Grest dei Salesiani di Ragusa, un evento che ha coinvolto circa 1000 partecipanti, tra grestini, animatori, educatori e famiglie, in una serata all’insegna della gioia e della fraternità. Quest’anno l’evento ha raggiunto numeri record di partecipanti dopo l’edizione ridotta dello scorso anno a causa del Covid-19.

Il Grest, coordinato dai salesiani don Enrico Frusteri Chiacchiera, direttore dell’Oratorio, e don Orazio Moschetti, giovane salesiano studente di teologia a Messina, è stato un successo grazie all’impegno di 60 giovani animatori dai 15 anni in su. Questi animatori hanno allietato le giornate di 140 bambini al minigrest al mattino e 350 ragazzi al Grest nel pomeriggio. L’iniziativa ha coinvolto e formato sia i partecipanti che gli animatori stessi, creando una relazione preziosa tra tutti i partecipanti.

Il tema scelto per l’edizione 2023 è stato “Il re leone”, ispirato al celebre cartone animato della Walt Disney. Questo tema ha fornito spunto per trattare anche temi salesiani e biblici, come il motto motivazionale “Servire è Regnare”, tratto dal Vangelo. La gioia dei bambini è stata sempre al centro di tutte le attività, rendendo l’esperienza del Grest coinvolgente e divertente.

Le attività del Grest hanno coinvolto quattro squadre che hanno affrontato sfide, giochi, laboratori e attività formative, oltre a momenti di svago e divertimento sportivo. L’iniziativa non si è limitata solo ai giovani partecipanti, ma ha coinvolto anche le famiglie con le serate “Grest sotto le stelle”. Queste serate hanno offerto momenti di svago e allegria ai ragazzi insieme ai loro genitori, dando loro l’opportunità di conoscere meglio le attività svolte dall’Oratorio Salesiano di Ragusa come centro educativo.

Durante l’estate, il Grest ha proposto anche diverse gite che hanno arricchito l’esperienza dei partecipanti. Tra le destinazioni ci sono state visite al Castello di Donnafugata, al Boschetto di Sampieri, al Parco Acquatico di Mellilli e a una Fattoria didattica a Ragusa. Queste gite hanno offerto ai ragazzi e alle famiglie l’opportunità di esplorare il territorio circostante e trascorrere momenti di divertimento e apprendimento.

Il Grest non è stato solo un’occasione per divertirsi e creare legami di amicizia, ma ha anche avuto un momento dedicato alla riflessione e all’impegno sociale. Il giorno 19 è stato organizzato l’evento “Capaci di Raccontare” in ricordo di Paolo Borsellino e della sua scorta, al quale ha partecipato anche il Sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. Questo momento è stato dedicato alla lotta contro la mafia e alla promozione della legalità, ribadendo l’importanza di un impegno civico e responsabile nella società.

Il Grest, ideato quasi cinquant’anni fa da don Franco Solarino, continua a essere un evento atteso e amato dalla comunità. Ogni anno offre l’opportunità di trascorrere l’estate in modo significativo e divertente, coinvolgendo giovani e adulti in attività che promuovono valori positivi e un senso di comunità. Concludendosi quest’anno con un successo senza precedenti, il Grest dei Salesiani di Ragusa conferma il suo ruolo importante nell’educare e coinvolgere le nuove generazioni, preparandole a diventare cittadini responsabili e consapevoli.