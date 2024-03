Una via in contrada Mangiabove a Ragusa intitolata al capitano Giovanni Licitra

Una via di Ragusa è stata intitolata al Capitano Giovanni Licitra, figura importante della città.

La sua dedizione al servizio pubblico e il suo contributo al Corpo di Polizia Municipale meritano sicuramente di essere ricordati e onorati in questo modo. La presenza dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine, del sindaco e dei familiari alla cerimonia testimonia il riconoscimento e l’apprezzamento della comunità per il lavoro svolto da Licitra e per il suo impatto positivo sulla città di Ragusa. La strada in questione è la ex via 507, ubicata in contrada Mangiabove, poco distante da marina di Ragusa.

