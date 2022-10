Una sartoria sociale contro la tratta inaugurata ieri a Ragusa

La cooperativa sociale Proxima ha celebrato ieri pomeriggio la sedicesima edizione della Giornata europea contro la tratta. E lo ha fatto in un modo speciale. Inaugurando la nuova sede della Sartoria sociale, in via Grazia Deledda, in un locale appositamente costituito sul terreno in cui sorgono gli orti sociali della stessa cooperativa impegnata da quasi un ventennio a realizzare progetti a sostegno delle vittime di tratta e grave sfruttamento.



Per l’occasione, quindi, è stato presentato il connubio di Arte&Orti, la fusione delle due attività mirate all’inserimento socio lavorativo di ciascun beneficiario dei progetti Proxima. Ivana Tumino, presidente della cooperativa sociale Proxima, ha fatto gli onori di casa.

“I nostri orti sociali si trasformano, diventano Arte&Orti – ha detto Tumino – Inauguriamo la nuova sede della Sartoria sociale che da adesso apre le porte alla cittadinanza diventando anche mezzo di integrazione ed inclusione sociale e liberiamo il nostro sogno, quello di contribuire attraverso questo progetto ad offrire un futuro migliore a chi nella vita non ha potuto godere del rispetto dei principali diritti umani”.