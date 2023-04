Una ragusana ha risposto “Lo giuro”: è Carla Distefano

Si chiama Carla Distefano ed è l’unica ragusana fra i dodici allievi siciliani che, fra i 73 provenienti da tutta Italia, ha risposto “Lo giuro” in occasione della cerimonia tenutasi il 25 marzo scorso alla scuola militare dell’esercito Teuliè, prestigiosa istituzione fondata a Milano nel 1802 sotto Napoleone Bonaparte.

UNA SELEZIONE DURISSIMA

Come riportato da La Sicilia, la cerimonia si è tenuta sotto l’arco della Pace a Milano, insieme con gli altri allievi del corso Fadini III. Carla Distefano, classe 2006, ha effettuato studi classici. Insieme a lei, tutta la sua famiglia che l’ha sempre supportata.

La selezione per diventare allieva è durissima. Ma la strada non è ancora finita. Adesso, Carla dovrà effettuare altri tre anni di studi molto intensi. Poi, sceglierà quale la via migliore da percorrere.