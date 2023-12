Una proroga di due anni, fino a tutto il 2025, per i lavoratori Asu dell’Azienda sanitaria di Ragusa

Per gli ottantasei lavoratori Asu arriva la proroga del servizio fino al 31 dicembre 2025. Un respiro di sollievo per il personale Asu in forza all’Asp Ragusa il cui mantenimento in servizio è stato garantito con una serie di rinnovi di incarichi comprendenti la prosecuzione delle attività lavorative. L’atto deliberativo, pubblicato all’albo pretorio dell’azienda sanitaria, prevede l’autorizzazione alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, a partire dall’1 gennaio 2024 e fino a tutto il 31 dicembre 2025. Numero di ottantasei che ad aprile si ridurrà ad ottantacinque per il pensionamento di una di esse.

Proroga che arriva nell’attesa della stabilizzazione.

Il provvedimento arriva nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione e nella necessità di garantire il fabbisogno organizzativo e le esigenze istituzionali volte a garantire i servizi già erogati, grazie al lavoro di questo personale. Fra l’altro la Regione, che si fa carico delle spese di questo personale, si è pronunciata per il proseguo delle attività lavorative da parte dei lavoratori Asu nei posti attualmente ricoperti. Garantito il proseguo lavorativo per questi lavoratori che da anni rappresentano una risorsa fondamentale per gli enti pubblici dove sono impiegati. Con il provvedimento di proroga la direzione strategica dell’Asp ragusana si dispone che i lavoratori vengano impiegati, nei loro ambiti, per venti ore settimanali e non più di otto ore giornaliere.