Una passeggiata a Mangiagesso, territorio di Modica

L’Associazione “In divenire” Anwi Modica, in collaborazione con Avis Modica, Movimento difesa del cittadino Ragusa, Associazione italiana sindrome fibromialgia Ragusa e Rete civica della salute Ragusa, organizza un’escursione alla scoperta della natura nel suggestivo luogo di Mangiagesso, vicino alla città di Modica. Questa iniziativa fa parte di un progetto nazionale promosso dal WWF per sensibilizzare le persone sull’importanza della natura.

L’escursione si terrà dalle ore 9:00 alle 12:30 e offrirà varie attività, tra cui una presentazione didattica condotta da Edoardo Puccio, agronomo esperto della zona. Ci saranno anche opportunità per esplorare le cave sottostanti da angolazioni particolari con Cesare Agosta e per provare la camminata con i bastoncini sotto la guida dell’Istruttore Anwi Umberto De Vicaris. Inoltre, verranno fornite informazioni su come l’attività fisica possa beneficiare le persone affette da fibromialgia grazie a Enrichetta Guerrieri e altro ancora.

La partecipazione all’evento è gratuita. Alla fine dell’escursione, coloro che lo desiderano possono rimanere per un pranzo condiviso. L’evento conta anche sul contributo logistico della squadra della Forestale della Regione Sicilia.