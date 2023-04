Una panchina blu in Largo Gramsci, nel centro città a Scicli

Una proposta lanciata dalla Consulta giovanile comunale raccolta dall’Amministrazione Marino che nelle prossime settimane realizzerà una “panchina blu” quale espressione dello spirito di inclusione verso lo spettro dell’autismo. La panchina nascerà su Largo Gramsci nei pressi della centralissima piatta Italia.

La decisione assunta in occasione della XVI° Giornata mondiale per la consapevolezza sull’Autismo.

Sarà l’occasione per la città sullo spettro autistico. La proposta ci è pervenuta dai ragazzi e dalle ragazze che compongono la Consulta giovanile comunale. Solo loro il futuro della nostra società, sono loro che conoscono i bisogni dei giovani e come dare le risposte. La proposta che ci hanno fatto pervenire è quella della realizzazione di una panchina blu presso la bambinopoli di Largo Gramsci per favorire il rispetto e l’inclusione delle persone che soffrono del disturbo dello spettro autistico – spiega il sindaco Mario Marino – si tratta sì di una proposta simbolica ma, a mio avviso, è funzionale ad accrescere il senso di appartenenza ad una comunità in cui si possa vincere la sfida dell’inclusione. Infatti, la panchina blu sarà un simbolo, utile per tutti noi, per ricordarci di andare oltre le differenze. Ringrazio la Consulta giovanile comunale per la proposta a cui l’Amministrazione darà seguito nelle prossime settimane. L’apporto che ci arriva da questi giorni è fondamentale perchè su di loro puntiamo gli occhi, sulle loro sensibilità, sui loro impegni, sulle loro idee, sui loro propositi e sulle loro proposte.

