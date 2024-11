Una panchina arancione in piazzale Baden Powell a Modica contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, il Comune di Modica si unisce al coro di sensibilizzazione con un’iniziativa simbolica ma carica di significato. Domani, 25 novembre, alle ore 10, in piazzale Baden Powell verrà inaugurata una panchina arancione, simbolo della parità di genere e dell’impegno contro ogni forma di violenza.

L’iniziativa, promossa dall’Inner Wheel Club di Modica, ha ricevuto il pieno supporto dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Monisteri, che sarà presente alla cerimonia di scopertura. “Abbiamo scelto di sostenere e condividere questa e altre iniziative che pongono attenzione e riflessione per combattere e sconfiggere un fenomeno drammatico che continua a mietere vittime nel nostro Paese – ha dichiarato il primo cittadino –. La violenza contro le donne è una piaga che necessita di ogni mezzo e di tutto il nostro impegno per essere cancellata”.

La scelta dell’arancione, colore ufficiale della campagna ONU per il 25 novembre, vuole rappresentare un futuro luminoso e libero dalla violenza. L’installazione della panchina in uno spazio pubblico strategico come piazzale Baden Powell è pensata per mantenere alta l’attenzione su questo tema anche oltre la giornata celebrativa, trasformando un luogo di passaggio in uno di riflessione.

La Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, istituita dalle Nazioni Unite nel 1999, rappresenta un momento di unione globale per ricordare le vittime e promuovere azioni concrete contro la discriminazione e l’abuso. Anche Modica, con questa iniziativa, ribadisce il proprio impegno a favore della parità di genere e della tutela dei diritti delle donne. foto di repertorio

