Una nuova sede per l’ Associazione Musicale Pietro Di Lorenzo Busacca & F Borrometi. Sabato scorso l’inaugurazione

E’ il sogno inseguito da tempo. Una sede in pieno centro cittadino a Scicli, fruibile da tutti senza dover spostarsi dalla città o andare, come è stato negli ultimi anni, al villaggio Jungi. Perchè proprio lì, nei bassi dell’Istituto tecnico commerciale del “Quintino Cataudella”, i componenti la banda musicale si sono preparati per le esibizioni, hanno studiato ed imparato la delicata disciplina artistica e musicale riuscendo a creare un gruppo di grande pregio guidato dall’esperto Maestro Girolamo Manenti. Tantissimi i giovani che hanno abbracciato il percorso bandistico con entusiasmo e con tanto successo ottenendo riconoscimenti anche fuori dai confini cittadini.

I nuovi locali si trovano in via Lume nei pressi l’ufficio postale, al primo piano di palazzo Miccichè che si affaccia su corso Mazzini.

Sabato scorso l’inaugurazione dei nuovi locali alla presenza del sindaco Mario Marino, della giunta, di alcuni consiglieri comunali. E soprattutto c’erano i protagonisti di questa avventura che rappresenta per la città il motore degli appuntamenti sacri e non solo. Ampia la disponibilità dei locali: ci sono le aule per le prove, c’è un grande salone per le prove generali di tutti i componenti la banda, c’è anche un ampio salone dove sono custoditi antichi cimeli, targhe e riconoscimenti raccolti durante gli anni di attività. Quasi un museo, da visitare certamente, perchè racconta la storia dell’associazione musicale sciclitana.