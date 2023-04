Una nuova circonvallazione a Santa Croce

Una nuova circonvallazione tra la S.P. 60 e la S.P. 20, che permetterà di bypassare il centro di Santa Croce per chi da Ragusa (dalla cosiddetta strada di Malavita) si deve recare verso l’area ipparina e viceversa, non passando dunque dall’incrocio di via Psaumide, dov’è presente l’impianto semaforico. Un’arteria di grande importanza per la città. I lavori saranno avviati entro il 2023 e ammontano a 374 mila euro.

I FONDI

Si tratta di fondi ottenuti con un ulteriore finanziamento di 34.000 mila euro, rispetto agli originali 340.000, avendo effettuato in tempo l’accesso alle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili per l’anno 2023, relativamente agli interventi per opere pubbliche finanziati, nell’ambito del Pnrr nonché nel Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (Pnc) al Pnrr.

Si tratta di uno snodo molto importante per le numerose auto e mezzi pesanti che ogni giorno si trovano a transitare dall’area ipparina verso Ragusa e viceversa. Ad aggiudicarsi l’appalto è stata la società Alma Group srl di Modica grazie a un’offerta al ribasso del 38,25% su importo base d’asta 301.613,76 euro.