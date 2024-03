Una messa al Pio La Torre di Comiso. Il Vescovo: “Che l’aeroporto possa volare alto con tutte le sue ali”

Anche il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, spende qualche parola per l’aeroporto di Comiso, il Pio La Torre. Ieri, infatti, è stata celebrata una funzione religiosa all’interno del Pio La Torre da parte del Vescovo e l’evento ha suscitato una certa attenzioen. Durante l’omelia, il vescovo ha espresso l’auspicio che l’aeroporto possa “volare alto con tutte le sue ali”, sottolineando l’importanza di potenziare sia il servizio passeggeri che il servizio cargo.

PAROLE CHE DOVREBBERO FAR RIFLETTERE

Le parole del vescovo hanno raccolto consensi e entusiasmo, soprattutto da parte della sindaca Maria Rita Schembari, presente alla celebrazione. La sindaca ha manifestato la sua felicità per l’appoggio e l’incoraggiamento ricevuto da una figura autorevole del territorio come monsignor La Placa, che è ormai considerato parte integrante della comunità. Un momento diverso, sicuramente interessante, anche se al momento, com’è noto, il Pio La Torre non sta esprimendo al pieno tutte le sue potenzialità.

© Riproduzione riservata