Una legge per limitare o vietare l’uso di smartphone e tablet da parte dei bambini. La proposta del M5S

Una proposta di legge-voto per limitare e vietare l’uso di smartphone e tablet da parte dei bambini e degli adolescenti siciliani. E’ questa la proposta presentata dal Movimenti Cinque Stelle. Il motivo? Contrastare i sempre più diffusi disturbi mentali e comportamentali causati dall’eccessivo utilizzo dei dispositivi elettronici. Il primo firmatario del disegno di legge è il deputato regionale Carlo Gilistro, pediatra di professione.

IL DIVIETO

Il divieto previsto riguarda i bambini sotto i 3 anni, mentre per gli altri il testo limita a un certo numero di ore l’utilizzo degli apparecchi elettronici. La proposta è stata presentata in conferenza stampa a Palazzo dei Normanni e sarà assegnata alla commissione parlamentare competente per l’esame.

Carlo Gilistro ha citato esempi internazionali, come lo Stato di New York e l’Inghilterra, dove sono state adottate misure simili.

Il deputato Nuccio Di Paola ha supportato la proposta, sottolineando l’importanza di regolamentare un settore poco esplorato e evidenziando come i bambini di oggi nascano praticamente con unosmartphone in mano.

LA DIFFICOLTA’ DI FAR RISPETTARE UN DIVIETO DEL GENERE

Gilistro ha spiegato che, nonostante sia difficile far rispettare un divieto del genere, la proposta vuole essere soprattutto una provocazione e un grido di allarme per i genitori, che spesso utilizzano gli smartphone come babysitter senza rendersi conto dei rischi per la salute dei propri figli.

Il disegno di legge, firmato da tutti i parlamentari regionali del M5s, prevede anche sanzioni per i trasgressori e accoglie i suggerimenti della circolare ministeriale.

Inoltre, è previsto un convegno a Palazzo dei Normanni per elaborare una carta dei diritti e doveri dei genitori su questo tema, al quale parteciperanno medici, esperti, insegnanti e rappresentanti dei partiti, oltre a numerose scuole siciliane.

