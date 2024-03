Una giornata da incubo per molti passeggeri: otto ore di ritardo per il volo Roma-Comiso

Una giornata da incubo, quella di ieri, per molti passeggeri che dovevano raggiungere l’aeroporto di Comiso con il volo XZ2115 della compagnia aerea Aeroitalia in partenza da Roma Fiumicino. Il volo, previsto inizialmente per le 15:45, ha riportato oltre 8 ore di ritardo, atterrando solo alle 01:03 del giorno successivo.

Questo disservizio ha causato notevoli disagi ai passeggeri costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Roma, praticamente tutta la notte, in attesa del loro volo.

CHI VUOLE PUO’ PRESENTARE DOMANDA DI RIMBORSO

Una situazione insostenibile che, purtroppo, capita più spesso di quanto si pensi. Per chi lo desiderasse, è possibile contattare gratuitamente ItaliaRimborso. I passeggeri possono ottenere una compensazione pecuniaria di 250 euro. Secondo il team di ItaliaRimborso, il ritardo sembra essere dovuto a problematiche della compagnia aerea, e ci sono gli estremi per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004.

