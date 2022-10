Una crisi durissima attanaglia il settore dell’uva da tavola, Campo: “La Regione intervenga subito”

“L’aumento dei costi riscontrato quest’anno ha riguardato ogni aspetto della produzione dell’uva – spiega Campo – dai materiali plastici al gasolio, dai concimi all’energia elettrica. Costi schizzati alle stelle che paradossalmente non vengono nemmeno riconosciuti commercialmente. I prezzi di vendita del prodotto, inoltre, sono al di sotto degli anni passati e non accennano assolutamente a risalire. E come se non bastasse, addirittura, i consumi di uva vanno a rilento, troppo a rilento, visto l’abbassamento improvviso del potere d’acquisto delle famiglie italiane e dei consumatori stranieri. Ecco perché abbiamo contezza che questo settore è al collasso; una crisi che sta letteralmente esplodendo nel totale silenzio delle istituzioni regionali e nazionali.

Basti pensare che oggi il prezzo proposto per l’uva Italia non riesce nemmeno a coprire le spese di produzione, spesso al di sotto dei 50 centesimi al chilogrammo, mentre si registrano aumenti dei costi che vanno dal +170% dei concimi al +90% dei mangimi al +129% per il gasolio. C’è da lavorare immediatamente, a tutti i livelli, per contenere il caro-energia e i costi di produzione, con misure immediate per salvare aziende e stalle, ma occorre anche una prospettiva di lungo termine per un rinnovo varietale e la diversificazione, per un contributo straordinario con l’utilizzo delle misure del Programma di Sviluppo Rurale, per il rilancio della Igp, investendo sempre più nelle Organizzazioni dei produttori e, naturalmente, per una forte e serissima contrattazione con la Grande Distribuzione Organizzata. Qui sta la chiave di volta: nel rapporto fra piccoli e medi produttori e la Gdo.

Il mercato senza regole che si è consolidato in questi ultimi trent’anni ha messo in ginocchio l’intera agricoltura italiana a vantaggio delle grandi multinazionali che dominano incontrastate. È possibile che lo Stato non debba svolgere il proprio ruolo per difendere gli interessi dei propri cittadini, produttori e consumatori?”.