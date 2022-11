Arriva a Ragusa il Crazy Dinner Show, una cena esclusiva con spettacoli sensazionali

L’EVENTO GOURMET E CHAMPAGNE TRA SPUTAFUOCO, BALLERINI E DRAG QUEEN.

Per la prima volta in provincia di Ragusa un format che coniuga un menù originale, il gusto straordinario dello champagne e uno spettacolo unico tra giochi di fuoco, balli e varie esibizioni live: è il Crazy Dinner Show, l’evento che si svolgerà venerdì 25 novembre a partire dalle ore 21.00 ai Cortili di Poggio Del Sole.

Il Crazy Dinner Show è un evento che vuole coniugare due momenti: una cena unica e uno spettacolo originale e irripetibile. Si tratta di un format nuovo per la provincia di Ragusa, che si basa innanzitutto su un menù contemporaneo, curato nei minimi dettagli dagli chef Rosario Campolo e Peppe Tomasi, accompagnato da uno champagne che arriva direttamente dal cuore della Côte des Blancs: un Paul Goerg Premier Cru Tradition e un Paul Goerg Premier Cru Blanc de Blancs. Le varie portate saranno inframezzate da spettacoli di sputafuoco, ballerini, artisti di vario genere e la performance della drag queen Lady Valery.



Tutta l’intera serata verrà accompagnata dalla musica di Dj Ferrara. La direzione artistica dei vari spettacoli è a cura di Majid Khdiri. Ideatore del format, Simone Mazzone, che spiega la mission dell’evento: “Questo format nasce per coniugare una cena con ottimo vino a un evento vero e proprio. Sono in realtà due tipologie di eventi che si incontrano per la prima volta nello stesso istante. Siamo lieti di aver proposto questo primo evento in provincia di Ragusa e sarà il primo di una lunga serie”.



Il menù, che avrà un costo di 70€, è formato da diverse proposte tutte accompagnate dagli champagne Paul Goerg, dall’aperitivo al dessert, e prevedono:

Aperitivo – Cubotto di riso venere al pane panko con arance, mousse di ricotta e croccante di finocchi.

Antipasto – bavarese di bufala con asparagi, prosciutto San Daniele Croccante, terriccio alle mandorle e riduzione di mirtilli.

Primo – Lasagnette alle castagne con ragout di cervo, funghi porcini e salsa allo zafferano.

Secondo – Stracotto di angus con millefoglie di patate al timo e riduzione di birra cruda.

Dessert – soffice pandispagna con mousse al ragusano e scaglie di cioccolato in guazzetto di fichi d’India.

Per info e prenotazioni: 340-0758158