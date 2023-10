Una “cantina” nell’Istituto Agrario Fermi di Vittoria. Si avvia una nuova sperimentazione

Nasce una cantina nella scuola Enrico Fermi di Vittoria.

Un laboratorio per la produzione e la conservazione del vino è stato allestito all’interno dell’Istituto tecnico di Vittoria, in particolare nella sezione Agraria.

Nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo laboratorio di cantina presso l’Indirizzo Agrario dell’istituto. Nella scuola si realizza, per la prima volta, la pigiatura dell’uva, ma soprattutto si avvia, in collaborazione tra docenti e studenti, il progetto per la vinificazione. “Un progetto che guarda al futuro” così lo definisce la dirigente Rosaria Costanzo.

Moderne tecnologie fornite dalla Cantina Russo

Il laboratorio è stato progettato con le moderne attrezzature tecnologiche della cantina ” M. Russo”, istituita di recente ed è in grado di ottimizzare il processo produttivo: dalla raccolta delle uve alla vinificazione ed imbottigliamento del vino stesso. La cantina e le attrezzature sono già pronte: in essa i silos hanno sostituito le botti, ormai vietate in ambiente scolastico. In questo modo, la scuola prepara al meglio e offre delle nuove opportunità ai ragazzi che da qui a breve lasceranno la scuola per immettersi nel mondo del lavoro.

Costanzo: “Coniughiamo la tradizione vinicola del territorio e la sperimentazione”

“Si aprono dunque nuovi orizzonti di crescita e di sperimentazione – spiega la preside Rosaria Costanzo – coniugando una antica e gloriosa tradizione vinicola del territorio vittoriese, famoso in tutto il mondo soprattutto per il Cerasuolo ma non solo, con le più moderne metodologie, discipline e tecnologie”.

La scuola vittoriese è da sempre all’avanguardia nel varo di progetti innovativi. “La cantina – continua Costanzo – rappresenta solo uno dei progetti che l’Istituto Fermi di Vittoria vuole portare avanti. Al centro ci sono sempre gli allievi che restano speranza e risorsa per il nostro futuro, futuro che tenteremo di preparare al meglio. Con grande soddisfazione possiamo affermare che si tratta di una realtà, quella del “Fermi” e in particolare del plesso Agrario, in cui coesistono le aule e la cantina, dalla ” tabula” al tablet, al Silos!”