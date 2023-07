Un surfista eroico salva un bambino di 12 anni dalle onde a Marina di Ragusa

Un’esperienza che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia è stata sventata grazie all’intervento tempestivo e coraggioso di un surfista di nome Mirko Bisi. Un bambino di 12 anni ha rischiato di scomparire tra le onde nel primo pomeriggio di domenica nella località balneare di Marina di Ragusa, ma è stato prontamente salvato dal surfista che si trovava casualmente sulla spiaggia.

Mirko Bisi ha raccontato di essere stato impegnato nella pratica del surf fino a pochi minuti prima dell’incidente. Sentendo freddo, ha deciso di fare una breve pausa e tornare a piedi verso il Circolo Velico Scirocco. Proprio in quel momento ha notato la presenza di un bambino in acqua, abbastanza distante e vicino agli scogli.

L’intervento in mare

Senza esitazione, il surfista, che è anche un istruttore presso il Circolo, si è gettato in acqua per raggiungere il bambino in difficoltà. Nonostante il rischio e le piccole ferite riportate durante il salvataggio, entrambi sono riusciti a tornare sani e salvi sulla terraferma.

L’eroico gesto di Mirko Bisi è stato fondamentale nel preservare la vita del bambino e impedire una tragedia. La sua prontezza d’azione e la sua competenza come surfista e istruttore hanno dimostrato l’importanza di avere persone preparate e attente in situazioni di emergenza come queste.

E’ necessaria prestare massima attenzione

L’incidente serve come monito per la necessità di prestare attenzione e adottare tutte le misure di sicurezza quando si tratta di attività in acqua, specialmente per i bambini che potrebbero non essere consapevoli dei rischi. È importante che i genitori, i bagnanti e gli operatori balneari si uniscano per garantire la sicurezza di tutti coloro che frequentano le spiagge.