E tra queste insolite presenze c'è anche un sommergibile in immersione, in questi giorni tra le acque iblee. Nessun allarme al momento ma sicuramente da oggi e fino al 14 febbraio c'è un dispiegamento di forze militari che si fa notare.





Il sommergibile fa parte della flotta dell'Alleanza Atlantica ed è impegnato in un'azione di pattugliamento nelle acque territoriali italiane e degli altri stati della Nato con l’ordine di controllare “a vista” il passaggio di sei navi da sbarco della flotta russa che hanno raggiunto il mare antistante le coste meridionali della Sicilia. Lo Stato Maggiore della Difesa assicura che la navigazione delle navi russe è seguita dalle forze militari Nato e che nessuna delle due parti ha “comportamenti o volontà escalatorie”. La presenza militare russa nel Mediterraneo in modo così cospicuo è sicuramente un evento straordinario che si inquadra nel braccio di ferro militare in atto fra Occidente e Russia. Aerei ed elicotteri militari dell’Alleanza Atlantica sorvolano spesso a bassa quota i centri costieri e il mare della provincia di Ragusa.