Un secolo di storia: la signora Nunziata Brugaletta spegne 100 candeline
18 Feb 2026 15:03
Settimana dopo settimana, a Ragusa aumentano i cittadini che raggiungono lo straordinario traguardo del secolo di vita. Una testimonianza di memoria, tradizione e identità che continua a unire generazioni diverse.
Questa volta a spegnere cento candeline è stata la signora Nunziata Brugaletta, festeggiata dall’affetto dei familiari e dall’abbraccio simbolico dell’intera comunità.
La visita del sindaco Giuseppe Cassì
A rendere omaggio alla centenaria è stato il sindaco Giuseppe Cassì, che ha incontrato la signora Brugaletta per consegnarle una targa ricordo a nome della città.
Il gesto rappresenta una tradizione ormai consolidata: l’amministrazione comunale celebra i cittadini che raggiungono i cento anni come patrimonio umano e culturale del territorio.
“Un esempio di vita e un punto di riferimento per la nostra comunità”, ha sottolineato il primo cittadino durante la consegna.
