Un pezzo di Ragusa in mostra alla stazione di Napoli: è uno scatto di Giuseppe Leone

Un pezzo di Ragusa è in bella mostra sulla banchina della stazione Eav di Napoli Piazza Garibaldi da metà giugno. La splendida immagine, che sarà visibile fino a giovedì di questa settimana, è del fotografo Giuseppe Leone. La fotografia raffigura un treno con locomotiva a vapore che attraversa un ponte sul torrente San Leonardo, con Ragusa Ibla sullo sfondo. Per la sua straordinaria bellezza evocativa, questa fotografia è stata utilizzata da Bompiani per la copertina del libro “Il Viaggio in Italia” di Guido Piovene.

Lo scatto del maestro Leone

La Produzione del Premio “Penisola Sorrentina” ha scelto questo meraviglioso scatto del Maestro Leone per lanciare un progetto speciale: un contest audiovisivo dedicato al viaggio in treno. Questo progetto è promosso con il patrocinio morale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Fondazione Ferrovie dello Stato.

Per maggiori informazioni sulla campagna di promozione e marketing culturale, è possibile visitare il sito: www.premiopenisolasorrentina.it/viaggiointreno.

