Un perito per accertare la dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita Flavio Dimartino ed un 21enne è rimasto gravemente ferito

Un ragazzo 19enne deceduto, un 21enne ferito gravemente. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa ha disposto su richiesta del pubblico ministero titolare delle indagini, che vengano accertate le eventuali responsabilità attraverso un incidente probatorio. L’incarico per effettuare la perizia verrà conferito il prossimo 19 marzo all’ingegnere Roberto Piccitto. Un incarico complesso che ha come fine la ricostruzione della dinamica dell’incidente. La Lancia Y a bordo della quale viaggiava il 19enne Flavio Dimartino, si è scontrata frontalmente alle 4.15 del mattino sulla Ragusa-Santa Croce, con una autovettura guidata dal 21enne rimasto gravemente ferito. Era il 27 dicembre del 2025. La famiglia del giovane deceduto è rappresentata dall’avvocato Giuseppe Laganà, mentre il giovane rimasto ferito, è rappresentato dall’avvocato Massimo Garofalo. Il perito nominato dovrà esaminare tutti gli atti di indagine disponibili, oltre ai rilievi fotoplanimetrici, l’esame dei luoghi, delle autovettura sequestrate tutti elementi che dovranno condurre alla verifica delle velocità dei mezzi, delle condizioni di efficienza degli stessi e delle condizioni di sicurezza del tratto di strada al fine di accertare la dinamica di quanto avvenuto, se vi sia stata violazione di norme sulla circolazione stradale. Le parti potranno nominare dei consulenti di parte. Le ipotesi di reato sono omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi

