Un nuovo incendio vicino Monterosso Almo. Due fronti di fuoco. Doloso?

Un nuovo incendio, il secondo nel giro di una settimana, ancora nei pressi di Monterosso Almo. Questa volta, le fiamme si sono sviluppate in contrada Vignieri, in prossimità di contrada Caccaredda, mettendo a dura prova gli sforzi dei soccorritori della protezione civile e dei vigili del fuoco per contenerle.

L’incendio ha suscitato un profondo rammarico per la perdita inevitabile della preziosa vegetazione che caratterizza queste terre. Tuttavia, ciò che desta maggiore preoccupazione è la possibile origine dolosa delle fiamme, suggerita dalla direzione del fronte del fuoco, che sembra aver interessato due direzioni differenti.

Questo particolare dettaglio apre il campo a sospetti sulla natura dell’incendio. La presenza di fuoco su due direzioni diverse solleva dubbi sul fatto che possa trattarsi di un incidente o di una causa naturale. Al contrario, suggerisce l’ipotesi di un atto deliberato, orchestrato con l’intento di provocare danni e distruzione. E’ così? Saranno le autorità a stabilirlo. ricerca fotografica di Franco Assenza

