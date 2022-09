Un nuovo ecografo alla LILT di Ragusa

Un nuovo Ecografo per l’ambulatorio LILT di Ragusa. Lo dichiara la presidente Lilt, Maria Teresa Fattori.

“Grazie ad esso, sarà possibile fare ecografie più dettagliate a seno e tiroide. Naturalmente, potremo anche contare sui nostri due radiologi, Anna Scribano e Francesco Spampinato. L’apparecchio sostituito andrà a Modica , presso l’Hospice dell’Ospedale Maggiore dove faremo pure ecografie per la LILT.



Nell’ottica del supporto ambulatoriale che non è sostitutivo delle strutture ospedaliere, ma aggiuntivo, abbiamo raggiunto un importante obbiettivo. E per questo obbiettivo non posso fare altro, a nome di tutta la LILT, che ringraziare di cuore tutti coloro che hanno creduto nella donazione del 5×1000, consapevoli di avere dato una mano d’aiuto alla prevenzione e alla lotta contro i tumori.



Colgo in fine l’occasione per ricordare che è ancora possibile iscriversi a #pigiamarun 2022, iniziativa che ha come scopo la raccolta fondi per le famiglie i cui bambini sono malati di tumore, e che devono sostenere spese non indifferenti per le cure e i ricoveri fuori dalla Sicilia. La segreteria della Lilt di Ragusa, sita in via Ottaviano, è aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.30”.