Un Natale di solidarietà al plesso Senia del Pirandello di Comiso. FOTO

Grande atmosfera natalizia al plesso Senia dell’I.C. Pirandello di Comiso per la seconda edizione della manifestazione natalizia che quest’anno, dopo il successo dei mercatini di Natale di quello scorso, si è ulteriormente arricchita con la novità assoluta del “presepe vivente”realizzato grazie al lavoro sinergico di alunni, genitori ed insegnanti.

Ancora una volta la scuola primaria dell’Istituto si è distinta per l’attenzione e la cura dei particolari che hanno stupito visitatori adulti e piccini. Ad inaugurare l’evento l’oramai celeberrimo coro diretto dalla maestra Gabriella Calafiore che, sulle note dei canti natalizi, ha invogliato i numerosi presenti ad apprezzare l’immaginario viaggio nei luoghi della natività benedetti, per l’occasione, da Padre Innocenzo Mascali. Al seguito di sapienti piccole “guide” ci si è calati in una Betlemme dall’accento siciliano che tutte le piccole maestranze dell’epoca hanno fatto riecheggiare fra i corridoi dell’istituto. Già al termine della prima giornata delle due previste la Dirigente scolastica, Prof.ssa Francesca Lauria, e la vicaria Ins. Columbo si sono dette soddisfatte ed orgogliose del successo registrato dall’ambizioso progetto voluto e diretto dall’insegnante referente Giovannella Bertino.

Uno speciale plauso va ai genitori che, dalla progettazione alla realizzazione minuziosa di ambientazioni e costumi, hanno fatto sì che una già grandiosa idea divenisse una stupefacente realtà, superiore ad ogni possibile aspettativa.

L’entusiasmo dei visitatori si è manifestato anche attraverso il successo dei mercatini il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza ad enti del territorio.

Nella seconda ed ultima giornata prevista, i numerosissimi visitatori sono stati accolti dal coro e dall’orchestra degli alunni della secondaria dell’I.C. Pirandello che, diretti dal Prof. Pollicita e coordinati dal referente dell’indirizzo musicale Prof. Vaccarella, hanno suonato ed intonato brani natalizi dal profondo effetto emotivo.

Il lavoro di squadra è stato come sempre la carta vincente. Tutti i docenti e il personale ATA hanno collaborato e dato il loro prezioso contributo, supportati per la buona riuscita della manifestazione dall’amministrazione comunale ed il fantastico risultato è stato, ancora una volta, di tangibile evidenza.

L’I.C. Pirandello ha così voluto augurare a tutti buone e serene feste.