“Un mondo a colori – Ogni sfumatura conta”: Modica celebra la Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo

Una mattinata di gioia, inclusione e partecipazione a Modica: giovedì 2 aprile il Kikki Village (Contrada Zimmardo/Graffetta, 8) ospiterà “Un mondo a colori – Ogni sfumatura conta”, evento organizzato dal Consorzio Siciliano di Riabilitazione in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo. L’iniziativa, in programma dalle 10 alle 13.30, punta a valorizzare le differenze e a lanciare un messaggio di inclusione: ogni sfumatura conta, perché siamo tutti diversi ma ugualmente importanti.

Bambini protagonisti al centro della festa

All’evento parteciperanno circa 200 bambini e bambine provenienti dai Centri CSR di Comiso, Modica, Ragusa e Pozzallo, molti dei quali con diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico (circa l’80%). L’obiettivo è creare uno spazio di divertimento, sperimentazione e apprendimento, dove i piccoli Assistiti possano esprimersi liberamente e socializzare in sicurezza.

Attività creative e sensoriali

La giornata sarà ricca di attività: un angolo dedicato all’arte permetterà ai bambini di dipingere su grandi lenzuola appese tra gli alberi, lasciando libero sfogo a schizzi e colori. Non mancherà il music wall, con strumenti musicali fai da te per sperimentare ritmi e suoni, oltre a spettacoli di falconeria, clowneria, bolle di sapone, musica e balli di gruppo. Sarà allestito anche un angolo photo-book e previsto un pranzo condiviso, per promuovere socializzazione e inclusione.

Un messaggio di inclusione e valorizzazione delle diversità

L’evento è un momento di grande significato per il CSR, che quotidianamente lavora nei propri Centri di riabilitazione nel rispetto delle diverse abilità di ogni persona. Attraverso giochi, arte e attività esperienziali, la manifestazione vuole sensibilizzare la comunità sull’importanza di riconoscere e valorizzare ogni sfumatura della vita e delle capacità individuali.

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