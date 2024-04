Un mercatino sul Ponte Vecchio di Ragusa: sarà dedicato alle opere del proprio ingegno

Un mercatino nel centro storico di Ragusa e precisamente presso l’area del Ponte Vecchio di via Trasportino. E’ questa l’idea, che sarà realizzata in via sperimentale per un anno. Si tratta di un’idea che vede la possibilità di realizzare un mercatino dedicato a opere del proprio ingegno, come collezionismo ed hobbistica, prodotti tipici, artigianato, artigianato storico, esposizione e vendita di opere d’arte.

Un altro, modo, insomma, per rivitalizzare il centro storico di Ragusa che da troppi anni rischia di spopolarsi.

COME PRESENTARE LE PROPOSTE

I soggetti interessati possono presentare le loro proposte per la gestione del servizio inviandole entro il 18 aprile 2024 alle ore 12 al Comune di Ragusa – Settore VI tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it. Per informazioni aggiuntive, è possibile contattare i seguenti referenti:

Dott. Vincenzo Occhipinti – tel. 0932 676466 – v.occhipinti@comune.ragusa.it;

Dott.ssa Enza Laiacona – tel. 0932 676675 – e.laiacona@comune.ragusa.it.

L’avviso completo, incluso la modulistica necessaria per la presentazione dell’istanza, è disponibile al seguente link: https://www.comune.ragusa.it/it/news/1663183

