Un insolito abbraccio fra…stelle. Quelle di Natale dell’azienda FlorGuarino e quelle della Meerkat Basket Scicli

Ospiti della famiglia Guarino i cestisti della Meerkat basket Scicli hanno visitato l’estesa piantagione di Stelle di Natale che l’azienda produce e cura in contrada Arizza fra Donnalucata e Cava d’Aliga in territorio di Scicli. Una piantagione estesa, con i suoi circa settantamila metri quadrati sotto serre rigorosamente tecnologiche che danno una produzione eccellente, anzi superlativa, da guinness. L’intraprendenza della famiglia Guarino, dai capostipiti ai figli, è il frutto di un’intensa attività lavorativa che non conosce soste. Idee, intraprendenza ed impegno no stop sono i cardini del successo di questa azienda che per estensione, produzione e qualità è la più grande e la più famosa del sud Italia. Francesco Guarino, Ciccio per gli amici, che ha accolto gli atleti nella piantagione delle Stelle di Natale, ci ha creduto fin da quando ha deciso di ampliare la produzione. Il progetto è stato condiviso in famiglia ed ecco che è nata in contrada Arizza il meglio della floricoltura italiana, siciliana in particolare.

L’incontro fra due realtà vincenti ha siglato un rapporto di stima ed amicizia. Una festa di Natale all’insegna della conoscenza e della condivisione.

L’idea è nata fra due soggetti operanti in settori diversi: la floricoltura e lo sport. Settori diversi ma con potenzialità importanti. La rinascita della pallacanestro a Scicli con la Meerkat Basket impegnata nel campionato DR1 Sicilia dove si trova ai vertici della classifica. Il trio dirigenziale composto da Paolo Ficili, Fabrizio Lonatica ed Alfonso Cannata hanno studiato il rilancio del basket a Scicli, in una città dove la “U. S. Fernando Ciavorella” dei fratelli Antonio, Santo ed Alberto Carestia ha garantito da alcuni decenni la formazione giovanile aprendo in questa nuova stagione 2024/2025 anche all’attività agonistica. Il PalaJungi, oggi, a ragione è diventato cenacolo della pallacanestro. Ne sono contenti vecchi giocatori e ne saranno contenti si sicuro anche giocatori ed arbitri di categorie superiori che non sono più in vita.

Le stelle del basket sciclitano della Meerkat Basket, alcune delle quali provenienti da paesi stranieri, si sono tuffate nel bel mezzo delle piante di Stelle di Natale della famiglia Guarino. Non hanno dimenticato di portare con loro il pallone a spicchi a conferma che il basket arriva ovunque anche dove l’imprenditoria si è superata offrendo una produzione particolarmente preziosa e ben curata ottenendo il meglio che c’è sul mercato.

© Riproduzione riservata