Un incendio distrugge il Lido Sud a Marina di Modica. VIDEO

Un incendio ha distrutto questa notte il Lido Sud di Marina di Modica. Le fiamme si sono sviluppate stanotte e hanno completamente distrutto la struttura in legno situata sulla spiaggia. Una bombola coinvolta nell’incendio è prima scoppiat e poi esplosa. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia di Modica e i vigili del fuoco che hanno lavorato molte ore per spegnere l’incendio e tutt’ora sono impegnati sul posto per spegnere gli ultimi focolai. Si è ora in attesa della polizia scientifica per i rilievi.

LA STRUTTURA

Il Lido Sud è una struttura storica di Marina di Modica, presente da oltre 30 anni. Prima, si chiama Relax e da una decina d’anni Lido Sud. Una perdita per il territorio su cui le indagini faranno chiarezza.