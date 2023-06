Un impianto agrovoltaico fra Vittoria e Chiaramonte Gulfi. Produrrà 52 MW. In corso la procedura di valutazione di impatto ambientale

“FV Vittoria”, è denominato così l’impianto agrovoltaico che nascerà in contrada “Giordano” fra Vittoria e Chiaramonte Gulfi. E’ stato presentato, al Ministero della transizione ecologica, dalla società “PV Italy 1 srl” con sede a Milano. Avrà la potenza di 52,067 MW e conterrà le opere di connessione alla Rete elettrica nazionale. In corso le procedure autorizzative necessarie ai fini della realizzazione del progetto. Una di queste l’Autorizzazione Unica di competenza dell’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Sicilia. Il progetto è localizzato nei Comuni di Vittoria e Chiaramonte Gulfi e prevede, nel dettaglio, la costruzione di un nuovo impianto agrovoltaico di potenza pari a 52,09652 MWp a basso impatto ambientale e delle opere di connessione e di immissione alla rete elettrica nazionale secondo le condizioni del gestore della rete Terna spa. Previsto un cavo interrato per una lunghezza di 10 chilometri che collegherà l’impianto con la cabina di connessione delle rete elettrica nazionale.

In provincia di Ragusa l’agrovoltaico sta attecchendo.

Nello Sciclitano in contrada Landolina è stato già ultimato e messo in funzione un impianto agrovoltaico che camminerà di pari passo con alcune forme di agricoltura e di zootecnia. Nel territorio di Comiso un impianto agrovoltaico ad accumulo, il primo ad essere stato realizzato in Italia, permette la coltivazione costante delle fragole senza interruzione nella produzione. L’area iblea, con le sue aree pianeggianti della costa e con le aree interne non eccessivamente montuose, è il luogo ideale per tali insediamenti. Ne è la prova la vivace progettazione che caratterizza questa nuova forma di produzione di energia pulita e sulla quale sono rivolti gli occhi di molti proprietari di terreni lasciati in abbandono che potrebbero essere rimessi in vita con l’installazione degli impianti agrovoltaici produzione economia anche per il per il territorio ibleo.

Foto: Repertorio