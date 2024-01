“Un giorno a Noto”: si presenta il nuovo racconto guida di Rosa Cerruto e Sabrina Tavolacci

Il 25 gennaio alle ore 18:00 presso l’ex Convento di Sant’Anna a Modica, sarà presentato il nuovo racconto guida intitolato “Un giorno a Noto”, scritto da Rosa Cerruto e Sabrina Tavolacci. L’evento sarà moderato dalla Professoressa Eugenia Calvaruso e fa parte di una serie di conferenze organizzate dall’Ente Liceo Convitto nell’ambito della manifestazione letteraria “Voci di donne”.

“UN GIORNO A NOTO”

“Un giorno a Noto” rappresenta il secondo volume di una collana di libri ideati da Rosa Cerruto, illustratrice di origine modicana, in collaborazione con la guida turistica Sabrina Tavolacci. Il racconto guida è pensato per raccontare la storia e i monumenti delle città UNESCO della Sicilia sudorientale in modo accessibile sia ai grandi che ai piccini. La favola ha come protagonisti il bambino Nicolò, il cagnolino Giufà e il principe Corradino, trasformato in rospo smeraldino a causa di un incantesimo.

Attraverso disegni e uno stile di scrittura delicato e minimalista, le autrici vogliono offrire una visione della città di Noto attraverso gli occhi della fantasia, rendendo l’arte uno spazio di esplorazione fantastica e divertente per i bambini. Il libro è stato pubblicato in doppia edizione, sia in italiano che in inglese (A day in Noto), per rispondere alle esigenze di un pubblico internazionale e offrire uno strumento didattico per lo studio dell’inglese nelle scuole primarie e secondarie.