Un disegno di legge di Dipasquale per il latte d’asina e la sua valorizzazione in Sicilia

Si è svolta ieri sera, presso il Centro Polivalente “Peppino Impastato” di Troina, alla presenza del sindaco Fabio Venezia e di Angelo Impellizzeri, presidente dell’Azienda Speciale Silvo-Pastorale di Troina, la presentazione del disegno di legge “Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d’asina in Sicilia” del quale l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico all’ARS e primo firmatario.

“Si tratta di un testo normativo redatto su sollecitazione del territorio e, in particolare, dalle esperienze virtuose di allevamenti asinini a Ragusa e Troina – ha spiegato il parlamentare illustrando il ddl – e ha lo scopo di valorizzare la filiera del latte d’asina in Sicilia partendo dalla produzione, passando per la trasformazione e arrivando alla sua commercializzazione.

Il latte d’asina è noto fin dall’antichità per le sue proprietà benefiche e per le sue peculiarità che lo rendono importantissimo, ad esempio, in uso cosmetico e dermocosmetico oppure nell’alimentazione umana come valido sostituto del latte vaccino per i bambini con intolleranza al latte vaccino. In Sicilia c’è la presenza di due principali razze: la “pantesca” (più antica) e la “ragusana” (riconosciuta ufficialmente nel 1953) e l’interesse nei confronti dell’allevamento dell’asino è cresciuto sempre più nel tempo anche in considerazione del suo impiego in ambito terapeutico con l’onoterapia, più agevole nel suo svolgimento della già nota ippoterapia. Inquadrare, dunque, all’interno di una normativa regionale la valorizzazione di questo prodotto zootecnico che purtroppo non viene espressamente citato dalle principali norme di riferimento nazionale, ma compare, invece, nei regolamenti comunitari, è diventata una forte richiesta dal mondo agricolo alla quale si cerca di dare risposta”.