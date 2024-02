Un dehors a scuola. L’iniziativa dell’Alberghiero di Modica per migliorare l’istruzione degli studenti

MODICA – Si sono concluse nei giorni scorsi con grande entusiasmo e con l’inaugurazione di nuovi spazi le tre giornate di open day organizzate dall’Istituto Principi Grimaldi di Modica. Gli eventi straordinari dedicati all’orientamento e alla presentazione dell’offerta formativa, hanno visto la partecipazione attiva di moltissimi studenti provenienti dalle scuole secondarie di primo grado del territorio. I ragazzi hanno potuto conoscere le opportunità professionali offerte dall’istituto ibleo, eccellenza del territorio, attraverso gli indirizzi Alberghiero, Agrario e Ottico.

Ma i veri protagonisti sono stati gli studenti del Principi Grimaldi che, in divisa, hanno accolto e guidato i numerosi visitatori, accompagnandoli in un percorso esplorativo che, partendo dagli spazi predisposti alle attività laboratoriali, è stato deliziato da squisite degustazioni e ha ospitato eventi speciali e show cooking. L’ultima giornata di presentazione dell’offerta formativa è stata anche occasione per inaugurare, presso la sede centrale dell’istituto in viale degli Oleandri a Modica, tre nuovi ambienti: la cioccolateria, la gelateria e soprattutto il dehors esterno.

Nuovi laboratori che accanto agli altri, come ad esempio il birrificio e il caseificio, rappresentano un ulteriore passo avanti nella preparazione professionale degli studenti, offrendo loro la possibilità di acquisire competenze specifiche e di affinare le loro abilità in settori chiave dell’industria alberghiera. In particolare l’Istituto Principi Grimaldi di Modica è l’unico in Sicilia ad avere il dehors che, concepito come uno spazio all’aperto versatile e accogliente, rappresenta un importante valore aggiunto per gli studenti. Con 50 posti a sedere, un bar esterno e tavoli attrezzati per pic-nic, il dehors oltre ad offrire ai ragazzi importanti occasioni di simulazione, ben si presta ad ospitare, insieme alla sala ristorante, eventi e degustazioni esclusive, diventando un vero fiore all’occhiello che con l’arrivo della bella stagione regalerà momenti unici. “Tutto ciò non solo arricchisce l’esperienza formativa degli studenti, ma evidenzia anche l’impegno costante dell’Istituto scolastico nel fornire un’istruzione di qualità e all’avanguardia, attraverso continui vissuti pratici che preparano i ragazzi ad affrontare con competenza il mondo del lavoro”, sottolinea il dirigente scolastico Bartolomeo Saitta.

E secondo i risultati della ricerca effettuata dalla Fondazione Agnelli attraverso il portale Eduscopio, proprio il mondo del lavoro è pronto ad accogliere i diplomati del Principi Grimaldi che per il terzo anno consecutivo si attesta il miglior istituto tecnico – professionale della provincia di Ragusa con una percentuale di occupazione del 87,6 % dopo il diploma.

“Sono da ricordare anche gli scambi internazionali che, con i programmi Erasmus+, vengono continuamente organizzati – commenta il vice dirigente Orazio Licitra – e che consentono agli studenti di partecipare a stage presso aziende del territorio e all’estero, acquisendo così una preziosa esperienza professionale”. Passione, innovazione, impegno e sguardo rivolto al futuro dei giovani, grazie al pieno supporto di tutto il corpo docente impiegato nei vari corsi di specializzazione, attraverso un’offerta formativa diversificata. “Siamo veramente orgogliosi del nostro istituto e dei nostri studenti – sottolinea il docente Giovanni Roccasalva – È motivo di vanto per noi poter offrire ai nostri ragazzi ambienti professionali di altissima qualità e permettere loro di acquisire competenze in spazi di crescita reali e concreti. I nostri laboratori sono piccoli gioielli e il nuovo dehors, unico spazio di questo tipo inserito in un contesto scolastico in Sicilia, sarà sicuramente un’ulteriore attrattiva che dona ancora più prestigio all’Istituto Principi Grimaldi”.

