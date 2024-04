Un corso di scrittura narrativa a partire da domani a Scicli nella sede del “Brancati”

La sede gli incontri e delle lezioni sarà nel palazzo che ospita l’Associazione Il giornale di Scicli e del movimento culturale “Vitaliano Brancati” in via Aleardi nel centro storico di Scicli. L’iniziativa è della libreria Don Chisciotte; prenderà il via domani alle 17.30 e si protrarrà fino al 24 maggio prossimo.

Appuntamenti settimanali tutti i mercoledì. Gli incontri sono finalizzati ad acquisire le fondamenta della scrittura narrativa ma anche di stimolare l’ingegno, apprendere le metodologie per costruire un racconto, evitare gli errori più comuni dei principianti, e svolgere esercitazioni pratiche.

