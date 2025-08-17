Un concerto dedicato a Maria. A Scoglitti, spettacolo del “Coro Polifonico Unda Maris”

Un coro polifonico e un concerto dedicato a Maria. A Scoglitti, questa sera, alle 22, sul sagrato della chiesa, in piazza Cavour, sul sagrato della chiesa, si terrà il 6^ concerto del “Coro Polifonico Unda Maris”, dedicato alla patrona della frazione, Santa Maria di Portosalvo. Il concerto si intitola “Maria, un canto d’Amore”.

Il coro è costituito da persone amanti del canto polifonico. Vi sono le sezioni dei soprani, contralti, tenori e bassi. L’arrangiamento dei canti è curato dal giovane organista della parrocchia, Filippo La Spisa, Un altro giovane, Gabriele Accardo, cura separatamente le varie sezioni del coro. Antonella Iaquez coordina le varie voci per dar vita alla “polifonia”.

“Nessuno di noi è professionista, nessuno di noi vanta titoli – spiega Antonella Iaquez – Alla base di tutto c’è la ricerca dell’armonia tra noi per poterla fare arrivare agli altri. Nei nostri concerti ogni canto viene presentato da meditazioni, cerchiamo di fare un viaggio con gli spettatori, attraverso fatti, poesie e narrazioni. Brevi ma che arrivino al cuore. Sono testi in parte spontanei, in parte estrapolati da altre fonti. Vi sono alcuni brani di Chiara Lubich. Il coro è cittadino, appartiene a Scoglitti, il nostro repertorio è composto in prevalenza da canti sacri”.

Il concerto si aprirà con un celebre brano di Chiara Lubich: “Fra le tante parole che il padre pronunciò nella creazione una era singolare …”. Altri brani e meditazioni scandiranno i vari momenti del concerto.

Il direttore artistico è Filippo La Spisa, la direzione del coro e la scelta dei testi è curata da Antonella Iaquez. La narrazione è affidata alla voce di Vera Martinez. I soprani sono: Antonella Giliberto, Rossella La Spisa, Valeria Di Martino, Carmela Nicosia. I contralti sono: Chiara Accardo, Lina Cannizzo, Giuseppina Spataro, Giovanna Vespertino, Maria Grazia Catania. I tenori sono: Emanuele Cassibba, Nicola Nicoletti, Daniele Russo. Il basso né Gabriele Accardo. Organo e fisarmonica: Filippo La Spisa. Eufonio: Gabriele Accardo. Percussioni: Daniel Battaglia. Il concerto di stasera vedrà la presenza di un’ospite d’eccezione: Veronica Andreychenko, soprano lirico, 22 anni di Mosca. Veronica studia nel Conservatorio Tchaikovsky di Mosca al quarto anno, nella classe del soprano Hibla Gerzmava.

© Riproduzione riservata