Un carico di ciliegie non tracciate dalla Puglia a Caltanissetta: saranno donate in beneficenza

Controlli del Corpo forestale della Regione Siciliana, sotto la coordinazione del Noras (Nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia), nel settore agroalimentare per garantire la sicurezza alimentare dei siciliani. L’operazione riguarda il controllo di un carico di ciliegie proveniente dalla Puglia al mercato di Caltanissetta.

L’OPERAZIONE

Durante il controllo di routine, sono state riscontrate irregolarità nella tracciabilità della merce, in violazione della normativa europea. Un aspetto interessante è il ritrovamento di una partita di merce senza alcuna associazione ai commissionari ufficiali presenti nel mercato. Si presume che i venditori, non conformi alle normative, abbiano preferito abbandonare la merce per evitare l’identificazione da parte degli agenti. I militari hanno quindi agito prontamente, circoscrivendo l’area e sequestrando la merce, che ammontava a quasi due tonnellate. I prodotti in buono stato sono stati destinati alla parrocchia Santa Croce di Caltanissetta per la mensa dei poveri e il dormitorio gestito da padre Pietro Riggi, mentre quelli deteriorati e non commestibili sono stati distrutti.