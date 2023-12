Un anno fa l’elezione del vescovo di Noto, Monsignor Rumeo: il suo, un percorso pastorale dinamico, vicino alle realtà del territorio

La Diocesi di Noto celebra il primo anniversario di elezione del suo Vescovo, mons. Salvatore Rumeo, mostrando gratitudine e affetto per il suo ministero pastorale. Il 22 dicembre 2022, nella Basilica Cattedrale di Noto, la comunità diocesana apprese la nomina di mons. Rumeo come dodicesimo Vescovo della Chiesa netina, originario della Diocesi di Caltanissetta.

LO STILE E IL PERCORSO PASTORALE DI MONSIGNOR RUMEO

Da quel momento, mons. Rumeo ha intrapreso un percorso pastorale dinamico, orientato verso un’autentica vicinanza alle realtà del territorio. Il suo stile pastorale è improntato a un’ascolto attento, al dialogo, al confronto e a un coinvolgimento diretto con le persone e le situazioni, evidenziando la centralità della misericordia come elemento fondamentale per una Chiesa più credibile e coerente.

In occasione di questo anniversario, don Ignazio Petrigileri, neo Vicario Generale della Diocesi, ha espresso gli auguri a mons. Rumeo, sottolineando l’affetto e la vicinanza della comunità diocesana. Ha inoltre evidenziato il significato del 18 marzo, giorno della Consacrazione Episcopale e dell’insediamento, come momento fondamentale per manifestare tutto l’affetto e la collaborazione verso il Vescovo.

Don Petriglieri ha espresso gratitudine a mons. Rumeo per la recente nomina a Vicario Generale, riconoscendo la fiducia accordatagli dal Vescovo e ringraziando la comunità diocesana per l’accoglienza.

Gli auguri rivolti a mons. Salvatore Rumeo sottolineano la speranza che, sostenuto dalla forza dello Spirito Santo e dalla protezione di Maria, possa continuare a guidare con zelo la Chiesa di Noto.