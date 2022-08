Un altro milione di euro per la messa in sicurezza del ponte sul fiume Ippari. È stato riapprovato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di messa in sicurezza dell’infrastruttura sulla strada provinciale 18 “Vittoria-Piombo”.

La riapprovazione del progetto, dell’importo complessivo di 3,9 milioni di euro, si è resa necessaria a causa dell’implementazione di spesa conseguente all’aumento dei prezzi. Con la determina commissariale si può quindi procedere all’appalto definitivo dei lavori.