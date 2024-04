Un albero a dimora in ogni parrocchia della Diocesi di Ragusa

Proprio in un momento in cui il patrimonio boschivo del Ragusano ha subito un duro colpo, un segnale di speranza emerge dalla Giornata per la Madre Terra, organizzata dall’Ufficio diocesano per i Problemi Sociali e il Lavoro di Ragusa e dalla Rete interdiocesana per i Nuovi Stili di Vita. Durante questa giornata, un albero sarà piantato in tutte le parrocchie della Diocesi come simbolo di impegno concreto e continuo nella cura dell’ambiente.

IL SIGNIFICATO DI QUESTA GIORNATA

Renato Meli, direttore dell’Ufficio diocesano per i Problemi Sociali e il Lavoro, ha sottolineato l’importanza di questo gesto, ribadendo la necessità di un impegno comune nella salvaguardia del pianeta. La partecipazione attiva alla giornata è stata significativa, con la presenza del vicario generale don Roberto Asta, del coordinatore della Rete Interdiocesana per i Nuovi Stili di Vita, Adriano Sella, e dei rappresentanti degli enti locali, inclusi il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, e vari assessori comunali.

Meli ha evidenziato l’importanza di creare alleanze tra la Chiesa, la società civile e le istituzioni per affrontare la questione della salvaguardia ambientale. Durante la giornata, sono stati organizzati laboratori e momenti di confronto su come prendersi cura concretamente della Madre Terra, sia a livello individuale che comunitario.

