Un 44enne ai domiciliari scatena il caos al pronto soccorso di Ragusa: aggredisce i Carabinieri e finisce in manette

Momenti di paura a Ragusa, dove un 44enne di Vittoria già agli arresti domiciliari ha seminato il panico nella sua abitazione, distruggendo arredi e aggredendo chiunque provasse a fermarlo. L’uomo, sotto l’effetto di alcol e droga, ha costretto i Carabinieri della Sezione Radiomobile a un intervento d’urgenza.

Follia al Pronto Soccorso

Convinto a farsi trasportare al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II, l’uomo ha perso nuovamente il controllo: dopo aver strappato i macchinari per il controllo dei parametri vitali, ha tentato la fuga verso un’ambulanza parcheggiata. Solo il sangue freddo di un soccorritore del 118, che ha chiuso il vano sanitario in tempo, ha evitato il peggio.

Carabinieri aggrediti: colluttazione violenta

Per bloccare il 44enne in escandescenza sono state necessarie due pattuglie. Ne è nata una violenta colluttazione: i militari, pur riportando lesioni, sono riusciti a immobilizzare e ammanettare l’uomo.

Arresto convalidato, di nuovo ai domiciliari

Il vittoriese è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’Autorità Giudiziaria iblea, con rito direttissimo, ha convalidato l’arresto e disposto nuovamente la misura degli arresti domiciliari. La sua posizione sarà valutata nelle prossime settimane.

