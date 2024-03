Ultrà ragusano lancia potente petardo durante partita. Raggiunto dal Daspo. Non potrà accedere allo stadio per 6 anni.

E’ della tifoseria del Ragusa Calcio l’ultrà ragusano di 26 anni raggiunto dal Daspo emesso dal questore di Messina su proposta della Divisione anticrimine della Questura che ha curato l’intera istruttoria. In occasione dell’incontro di calcio tra le compagini delle Asd ‘1946 Igea Virus’ e ‘Ragusa Calcio’, disputatosi lo scorso 13 marzo allo stadio comunale ‘Barone d’Alcontres’ di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), il 26enne ragusano ha lanciato dagli spalti, in direzione del campo di gioco, un potente petardo, che esplodendo sulla pista gommata ha prodotto un’enorme buca.

Fondamentale la visione delle immagini registrate dal personale della Polizia scientifica del commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto, grazie alle quali è stato possibile ricostruire l’intera dinamica dei fatti, accertando le responsabilità del giovane. Il 26enne è stato così segnalato all’autorità giudiziaria ed è scattato l’avvio delle procedure per l’irrogazione del daspo. Non potrà accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per un periodo di sei anni. Inoltre, dovrà presentarsi, in occasione di tutti gli incontri di calcio disputati dalla squadra dell’Asd Ragusa Calcio negli uffici di polizia competenti per territorio.

