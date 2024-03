Ultima fatica per la Volley Modica, domenica trasferta a Palmi, poi testa ai play off

L’Avimecc Volley Modica si prepara per l’ultima sfida della regular season del campionato di serie A3 di pallavolo, che si terrà domenica pomeriggio alle 18 al “PalaSurace” di Palmi contro l’Omifer.

Per la squadra modicana, già qualificata ai playoff, questa partita rappresenta un test importante in vista degli spareggi promozione. Il coach Enzo Distefano ha lavorato con il gruppo durante la settimana con impegno e determinazione, preparandosi al meglio per affrontare le sfide che verranno.

Nonostante le difficoltà che si presenteranno, sia il gruppo che l’ambiente sono determinati a dare il massimo e affrontare ogni avversario con determinazione. La partita contro l’Omifer Palmi sarà impegnativa, considerando la qualità della squadra calabrese, recente vincitrice della Coppa Italia.

Il coach Distefano esprime il suo rispetto per l’avversario e sottolinea l’obiettivo raggiunto della qualificazione ai playoff, frutto di un lavoro di squadra e di una buona gestione da parte della società. La squadra modicana si impegnerà al massimo per concludere positivamente la regular season e prepararsi al meglio per gli spareggi promozione.

Anche il giocatore Daniele Buzzi è consapevole delle sfide che attendono la squadra e si impegna a dare il massimo per ottenere il miglior risultato possibile. Pur riconoscendo alcuni punti da migliorare, valuta positivamente la stagione finora disputata e si mostra fiducioso per il futuro.

L’Avimecc Volley Modica si allenerà fino a domani pomeriggio, per poi partire per Palmi domenica mattina, determinato a concludere al meglio la regular season e a prepararsi al meglio per gli spareggi promozione.

