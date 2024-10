Tutto pronto per Marina Fest, musica, spettacoli e degustazioni il 12 e 13 ottobre a Marina di Ragusa

Marina di Ragusa diventa un grande palcoscenico per un fine settimana di festa e condivisione. Tutto pronto, il 12 e 13 ottobre, per la prima edizione di Marina Fest. Le piazze, il lungomare, i vicoli del centro ospiteranno concerti, sfilate, teatro, musica, incontri culturali e momenti dedicati ai più piccoli.

L’evento è organizzato dall’associazione Bee con il suo presidente Giuseppe Occhipinti e l’associazione 365 gradi, con il contributo dell’Ars e della Fondazione Federico II di Palermo grazie all’interessamento dell’Onorevole Nello Dipasquale.

Entrando nel vivo degli appuntamenti, si parte sabato 12 ottobre alle 21:30 alla scalinata della Chiesa Santa Maria di Portosalvo con il concerto candlelight del violinista Daniele Ricca. In contemporanea, alla Rotonda del lungomare Andrea Doria, la sfilata di moda ed il concorso di bellezza dedicato all’autunno. Alle 21:45, in via Tindari, La Compagnia dell’Attore metterà in scena le storie del mare. Alle 22 in piazza Torre l’animazione per i bambini con Buggea mentre in piazza Duca degli Abruzzi lo spettacolo di Tano Calì, atleta ed istruttore di Calisthenics. Sempre in piazza Torre, alle 22:30 è in programma il concerto degli A90. Per tutta la serata, la Street band “Risveglio Ibleo” proporrà musica ‘70, ‘80 e ‘90 per le vie del centro di Marina.

Domenica mattina, dalle 10 in piazza Duca degli Abruzzi gonfiabili e animazione per bambini. Alle 11 in piazza Torre, l’incontro con il professor Pippo Gurrieri su “Storie e leggende della Torre di Mazzarelli”. Nel pomeriggio, a partire dalle 18:30, il gran finale con il concerto “Notte di Stelle”, il nuovo spettacolo di Ensemble Symphony Orchestra, diretta da Giacomo Loprieno. Un tributo unico alle musiche del grande compositore italiano Ennio Morricone. Non solo un concerto, ma un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche che guidano lo spettatore attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana e internazionale. Ad accompagnare il pubblico, dando voce ai personaggi e alle ambientazioni, ci sarà infatti l’attore Andrea Bartolomeo.

Durante l’intera manifestazione, le gelaterie proporranno gusti esclusivi, dedicati a Marina di Ragusa, ad un prezzo speciale. Ed ancora, tantissime le adesioni di ristoranti, pizzerie, paninerie, american bar e locali che, appositamente per il week end, proporranno una loro specialità ad un prezzo promozionale. Hanno aderito anche alcune strutture turistiche che faranno uno sconto del 10% sulla tariffa per i due giorni.

In piazza Duca degli Abruzzi ci sarà un infopoint dove sarà possibile prendere i gettoni assieme al deplian con tutte le attività che hanno aderito, comprese le strutture turistiche. Mostrando questi gettoni alle attività commerciali si accederà alle promozioni. Il programma completo della manifestazione è sulla pagina Facebook Marina Fest.

